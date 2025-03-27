Количество туристов, погибших в Хургаде в результате катастрофы батискафа, увеличилось до шести человек. Об этом сообщает египетское издание Youm7.

Прогулочный батискаф, на борту которого находились 45 туристов из России, включая детей, затонул в километре от побережья египетской Хургады. Первоначально сообщалось, что четверо россиян погибли.

По данным Youm7, 29 человек были спасены. По информации газеты, погибли и получили травмы «представители разных национальностей». Издание сообщает о шести жертвах и девяти пострадавших.

Источник РИА Новости в управлении скорой помощи Египта заявил, что среди погибших пятеро иностранцев и один египтянин. Собеседник агентства сообщил, что пятеро человек по-прежнему находятся внутри батискафа, проводится спасательная операция.

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По предварительным данным, батискаф потерпел крушение во время регулярной экскурсии, включавшей осмотр кораллового рифа. Официальные версии случившегося пока не названы.