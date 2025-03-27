Стала известна стоимость смертельной экскурсии на батискаф с россиянами в Египте

По данным СМИ, прогулочный батискаф под названием «Синдбад», который совершает погружение на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф, потерпел аварию у побережья Хургады - судно затонуло, а на борту были десятки российских туристов.

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Инцидент произошёл около 10:00 на расстоянии одного километра от берега.

СМИ сообщают, что на борту судна находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние. За билет каждый посетитель заплатил порядка 7000 рублей. Согласно последним данным, число погибших возросло до шести человек.

По данным телеграм-канала SHOT, на борту находилось около 15 детей. Билеты для детей стоили дешевле — примерно 3500 рублей.

В телеграм-канале отметили, что все пострадавшие туристы проживали в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach. Как сообщают местные СМИ, ещё 9 человек госпитализированы в критическом состоянии.

Примечательны отрицательные отзывы о батискафе. По словам одного из туристов, например, экскурсия на батискаф - "Цыганский развод в Египте".