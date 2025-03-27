Названа предварительная версия крушения батискафа с россиянами в Египте

По предварительным данным, причиной аварии прогулочного батискафа «Синдбад» в Египте, на борту которого были 45 российских туристов, стало то, что один из двух пилотов не справился с управлением и налетел на риф. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Сегодня российское консульство в Хургаде сообщило, что около 10:00 потерпел крушение батискаф, осуществлявший регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На его борту находились туристы из России.

Субмарина перевернулась после того, как налетела на риф, произошла разгерметизация салона. Шесть человек погибли, минимум девять пострадали, отмечает канал.

По данным издания, погибшие российские туристы жили в пятизвездочном отеле Serry beach resort в Хургаде. Экскурсию на батискафе они купили у отеля. Планировалось погружение на глубину до 22 метров.