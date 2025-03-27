Четверо туристов погибли при сходе лавины в российском регионе

В Магаданской области сошла лавина, которая накрыла туристическую группу. Погибшими числятся четыре человека, сообщает МЧС России в Telegram-канале

Подчеркивается, что туристическая группа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале Дядя Ваня в 30 километрах от поселка Синегорье.

«Предварительно, 4 человека погибли, 1 — травмирован, еще 1 — не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно. Для эвакуации туристов направлена группа из 8 спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России, добавила пресс-служба.

По данным Telegram-канала Shot, выжить при сходе лавины в Магаданской области сумел руководитель группы и одна из туристок. В числе туристической группы из Москвы были 33-летний Никита К. (руководитель), 24-летняя Анастасия Г., 19-летняя Марина Г., 25-летняя Екатерина И., 36-летняя Любовь М., 45-летний Константин Ф. Подчеркивается, что личности погибших сейчас устанавливаются.

В конце февраля группа лыжников попала под лавину в районе курорта «Роза Хутор». Поисковые группы быстро нашли двух туристов из Краснодара, поиски инструктора велись почти неделю. В начале марта стало известно, что сочинские спасатели нашли его тело. Погибшего эвакуировали вертолетом.