Российские туристы погибли при крушении батискафа в Египте

Прогулочный батискаф «Синдбад» с россиянами потерпел крушение у берегов Хургады в Египте, сообщили в консульстве РФ. По предварительным данным, погибли четыре человека. На борту также были дети. Отмечается, что судьба нескольких туристов выясняется.

Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется, — сказано в сообщении.

Крушение произошло во время экскурсии с осмотром кораллового рифа. Пострадавших доставили в гостиницы и больницы Хургады. Жизням спасенных туристов ничего не угрожает. Российские дипломаты работают на месте ЧП.

Ранее в Таиланде перевернулся автобус, в котором находились 35 российских туристов. Четыре человека получили легкие травмы. Пострадавшие были госпитализированы, позже всех выписали из больницы. В Таиланде в аварию до этого попала новосибирская сценаристка фандома по игре «Клуб романтики» Александра Реми. ДТП случилось, когда она вместе с возлюбленным ехала на такси.

На вулкане Талинис на Филиппинах недавно пропала группа иностранных туристов, в которой был россиянин Антон Чернов. Помимо 38-летнего гражданина РФ, в группе были 63-летний британец, трое немцев в возрасте 58, 60 и 67 лет и гражданин Канады. Группа отправилась в однодневный поход на гору около города Валенсия на острове Минданао утром 19 марта. У путешественников не было вещей для длительного пребывания в горах и ночевки.