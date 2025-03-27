Суд арестовал основателя «Русагро»

Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича по делу о хищениях, передает «Интерфакс».

Информация о задержании Мошковича появилась накануне. Сообщалось, что он стал фигурантом дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Согласно заявлению судьи, «суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мошковичу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 мая».

Сегодня агентство сообщило, что Вадим Мошкович имеет израильское гражданство. По данным агентства, следователь попросил арестовать бизнесмена, заявив, что тот может скрыться у родственников за границей, воспользовавшись своим частным самолетом.

Мошкович создал один из самых крупных агропромышленных холдингов в стране — «Русагро» — в 2004 году. С 2006 года он представлял Белгородскую область в Совете Федерации в качестве сенатора. В 2023 году журнал Forbes оценил капитал Мошковича в 2,3 миллиарда долларов.