Российские туристы погибли при затоплении батискафа в Египте

Четыре человека погибли в результате аварии прогулочного батискафа «Синдбад» в Египте. Всего на его борту было 45 россиян, сообщило генконсульство РФ в Хургаде.

По данным дипломатического ведомства, авария произошла сегодня около 10:00 на расстоянии одного километра от берега.

«Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе – несовершеннолетние. Все они – российские граждане», - рассказали в генконсульстве.

По предварительной информации, большая часть находившихся на борту россиян, приехавших в Египет от компании «Библио Глобус», была спасена.

«Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется», - уточнили российские дипломаты.

Ранее в Египте произошло крупное ДТП. Утечка масла из рейсового автобуса привела к столкновению и последующему возгоранию нескольких автомобилей. Погибли 28 человек, 60 пострадали.