Московский ЖК ошпарил кипятком жильцов потоком воды из труб

На территории московского ЖК «Лучи» застройщика «ЛСР» жильцы ошпарились кипятком в результате мощного прорыва труб, пишет Telegram-канал »SHOT Проверка» со ссылкой на сообщения собственников квартир.

Как пишет канал, это ЖК находится в районе Солнцево. Прорыв труб, по словам очевидцев, произошел из-за инженерных систем, которые не обслуживались управляющей компанией. Кипяток хлестал водопадом в течение нескольких часов. Жильцы сами попытались остановить наводнение с помощью ведер.

В результате произошедшего затоплены оказались первые этажи здания и подъездные пролеты, пар вздул стены и сломал лифты. Также в нескольких квартирах на нижних этажах «отошел» ремонт, а стены стали пропаренными.

На данный момент жители готовят коллективный иск. Ущерб от произошедшего оценили в миллионы рублей.

В первой половине марта SHOT писал, что в новостройках крупнейшего застройщика страны — «ПИК» — были обнаружены грубые нарушения, угрожающие безопасности жителей.

На этой неделе Baza написала, что в жилом комплексе «Остафьево» в Новой Москве дольщики не могут въехать в новые квартиры — в некоторых из них живут строители. Дома от застройщика «Самолет» ввели в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Тогда с эскроу-счетов списали деньги за квартиры, и началось заселение — но только в двух подъездах.