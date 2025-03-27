Защита Мошковича просит отпустить его под залог в один миллиард рублей

Защита основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича просит суд отпустить предпринимателя за залог в один миллиард рублей. Сам подсудимый вину не признал. Об этом в четверг, 27 марта, сообщили журналисты из зала суда.

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— Защита <...> Мошковича просит отпустить его под залог в один миллиард. Сам Мошкович заявил в суде, что не признает вину в мошенничестве, против ареста, так как находится под санкциями и не сможет скрыться, — передает РИА Новости.

Мошковича и его подчиненного задержали в Москве 26 марта. Их заподозрили в хищениях в агрохолдинге «Русагро». Основатель компании входит в списки богатейших бизнесменов России, владеет несколькими крупными компаниями, а ранее входил в Совет Федерации. Кроме того СМИ сообщили, что Мошкович якобы может иметь гражданство Израиля. В настоящее время следователи требуют назначить предпринимателю арест до 25 мая из-за того, что он может сбежать в Израиль на личном самолете. В обстоятельствах его задержания разбиралась «Вечерняя Москва».