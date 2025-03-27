Задержанный основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович имеет израильское гражданство, сообщает РИА Новости. По данным агентства, следователь попросил арестовать бизнесмена, заявив, что тот может скрыться у родственников за границей, воспользовавшись своим частным самолетом.

В четверг, 27 марта, Мошковича доставили в Мещанский суд Москвы, который назначит бизнесмену меру пресечения. На заседании суда следователь сослался на двойное гражданство Мошковича и попросил арестовать его до 25 мая.

«У Мошковича есть самолет Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей. Он также имеет помимо российского израильское гражданство», - заявил следователь.

Стало известно, кто добивался уголовного дела против основателя «Русагро»

Информация о задержании Мошковича появилась 26 марта. Сообщалось, что он и другие люди стали фигурантами дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.