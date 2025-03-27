В суде сообщили об израильском гражданстве основателя «Русагро»
Задержанный основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович имеет израильское гражданство, сообщает РИА Новости. По данным агентства, следователь попросил арестовать бизнесмена, заявив, что тот может скрыться у родственников за границей, воспользовавшись своим частным самолетом.
В четверг, 27 марта, Мошковича доставили в Мещанский суд Москвы, который назначит бизнесмену меру пресечения. На заседании суда следователь сослался на двойное гражданство Мошковича и попросил арестовать его до 25 мая.
«У Мошковича есть самолет Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей. Он также имеет помимо российского израильское гражданство», - заявил следователь.
Стало известно, кто добивался уголовного дела против основателя «Русагро»
Информация о задержании Мошковича появилась 26 марта. Сообщалось, что он и другие люди стали фигурантами дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.