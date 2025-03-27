В российском городе массово эвакуировали школы

Днем в четверг, 27 марта, в школы Истры поступили массовые сообщения о якобы заложенных бомбах, из учреждений эвакуируют учеников и сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования Подмосковья.

В министерстве заявили, что речь идет о «массовой атаке» сообщениями и звонками о минировании школ Истры. Эвакуированы уже двенадцать школ из семнадцати.

Территории школ обследуются полицейскими и кинологами. В учебных заведениях усилен контрольно-пропускной режим.

Накануне, 26 марта, в МЧС сообщили, что за последние сутки экстренным службам Подмосковья поступило 15 сообщений о минировании учебных заведений и магазина. Спасатели эвакуировали десять школ и вывели из них более трех тысяч человек. Все угрозы оказались ложными.