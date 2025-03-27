В московском метро женщина с ребенком на руках упала на пути. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции «Коломенская». Женщина отвлеклась, не заметила конца платформы и упала. Подняться обратно ей помогли очевидцы. Никто не пострадал.

В прокуратуре Московского метрополитена напомнили, что подземка — это место, где нужно быть особенно внимательным. В ведомстве призвали не пересекать ограничительную линию до полной остановки поезда, не бегать по платформе и освобождать место у дверей вагонов.

Напомним, что 18 марта в столичном метро неизвестный мужчина нанес несколько ударов сотруднику охраны метрополитена. Инцидент произошел в вестибюле станции метро «Пыхтино». Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).