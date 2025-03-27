Сына легендарного спортивного комментатора задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге по делу о взятках задержали сына комментатора Николая Озерова, пишет «Фонтанка».

Озерову-младшему, по данным издания, вменяют коррупцию на посту главы городского поселения Загорянский (Московская область) в 2012 году. Денежные средства якобы передали участники дачного некоммерческого партнерства.

55-летнего жителя Москвы задержали в Северной столице вчера утром на Почтамтской улице, 9. С мая 2018 года он, по данным издания, был в розыске.

Озеров доставлен в отдел полиции.