Суд вынес приговор публицисту Стомахину

В Москве суд приговорил публициста Бориса Стомахина к десяти годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

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Он признан виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Бутырским районным судом Стомахин приговорен к десяти годам колонии строгого режима. Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания.

Ранее сообщалось, что осужденного ранее за призывы к терроризму публициста Стомахина проверят на предмет распространения фейков об армии. В 2015 году Московский окружной военный суд признал его виновным в призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и приговорил к семи годам строгого режима.