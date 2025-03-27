В Петербурге ищут трамвайного педофила

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента в общественном транспорте, передает АН «Оперативного прикрытия». В полицию обратилась 42-летняя местная жительница с сообщением о нападении на ее несовершеннолетнюю дочь.

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Согласно предварительной информации, преступление было совершено днем 6 марта. В тот момент потерпевшая возвращалась домой на трамвае №30, следовавшем от остановки «Улица Гранитная» до «Улица Рижская» по Новочеркасскому проспекту. Подозреваемый, личность которого устанавливается, совершил противоправные действия сексуального характера в отношении школьницы.

Сотрудники Красногвардейского районного отдела полиции занимаются розыском злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Апатитский городской суд приговорил местного жителя к 14 годам колонии строгого режима. 71-летнего режиссера цирковой студии обвиняли в педофилии. Заявление на него написала петербургская писательница-фантаст. В 12-летнем она пришла в цирковую студию, где наставник начал растлевать ее.