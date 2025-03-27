Тело мужчины нашли в автомобиле стрелявших в подмосковном ЖК

Правоохранители продолжают работу в районе подмосковного жилого комплекса «Ольгино Парк», где пострадал человек в результате перестрелки. В автомобиле, на котором один из фигурантов скрылся с места происшествия, было найдено тело якобы одного из нападавших. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в соцсети.

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— Спецслужбы работают на месте вчерашней перестрелки в ЖК «Ольгино Парк» <...> Предварительно, пострадавшим оказался высокопоставленный сотрудник одного из оборонных предприятий. Его охранник открыл по нападавшему ответный огонь, и тому пришлось сбежать. Он скрылся на бежевых «Жигулях». Позже автомобиль был обнаружен в лесополосе в Подмосковье. В машине находилось тело мужчины. Предположительно, это мог быть сам убийца, — написал Telegram-канал Baza.

По неподтвержденной информации, на территории жилого комплекса был найден чемодан с «подозрительным предметом». Как уточнили журналисты, спустя примерно час после инцидента, сотрудниками правоохранительных органов был задержан человек, предположительно имеющий отношение к произошедшему нападению.

Сообщения о стрельбе в жилом комплексе «Ольгино парк» появились 26 марта. По данным СМИ, несколько человек поджидали мужчину у подъезда, и, когда он вышел, открыли огонь. В ответ охранники потенциальной жертвы выстрелили в сторону нападавших. После произошедшего стрелок и его соучастники смогли скрыться, уехав на «Жигулях».

Позднее в Сети сообщили, что в результате перестрелки пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь. Житель ЖК «Ольгино парк» предположил, что жертвой злоумышленников может быть «важный человек», которого охраняли. Он также отметил, что в комплексе всегда было спокойно, поэтому перестрелка повергла людей в шок.