Россиянин увидел сожительницу в постели с любовником и расправился с ним

Житель села Сосново-Озерского в Бурятии застал сожительницу с любовником и расправился с ним, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, ночью 26 марта 52-летний обвиняемый выпивал с сожительницей и 35-летним знакомым. В какой-то момент хозяин дома вышел на улицу, а вернувшись, застал возлюбленную и товарища в кровати.

В результате чего между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый из чувства ревности схватил топор и нанес им несколько ударов по голове, телу и верхним конечностям потерпевшего. От полученных повреждений 35-летний мужчина скончался на месте происшествия, — отметили в СК.

После преступления мужчина не пытался скрываться. Он дождался сотрудников полиции и дал подробные показания.

Ранее в Тамбовской области сотрудники регионального управления Следкома РФ завели уголовное дело на 47-летнего мужчину, который расправился с односельчанином. По данным следствия, 8 января он и его сожительница пригласили в гости 53-летнего приятеля. Хозяину показалось, что гость оказывает его пассии излишние знаки внимания. Под влиянием алкоголя он схватил нож и нанес сопернику два колотых удара.