Стало известно, кто добивался уголовного дела против основателя «Русагро»

Возбуждения уголовного дела против основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича добивалась компания «Солпро Инвестмент ЛТД», учредитель холдинга «Солнечные продукты», пишет РБК со ссылкой судебные материалы. Бизнесмен проходит по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Предполагается, что он мог захватить активы холдинга.

Мошкович основал «Русагро», ставшую одним из крупнейших агрохолдингов страны, в 2004 году. Спустя два года он занял должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации.

Мошковича задержали накануне, 26 марта. В офисах его компании как в столице, так и в Белгороде прошли обыски. Предпринимателю может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Позже акции «Русагро» упали более чем на 20% на Московской Бирже. Такая динамика отмечается на фоне обысков в офисах компании и проведения следственных действий с Мошковичем.