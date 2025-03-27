Россиянин угнал авто, устроил на нем ДТП и вернул обратно на парковку

В Нижневартовске задержали жителя Томска, который угнал незапертую машину с придомовой парковки, покатался на ней по городу, разбил автомобиль о забор и вернул на место. Об этом сообщает УМВД ХМАО.

В правоохранительные органы обратился 41-летний местный житель, мужчина сообщил, что обнаружил утром на парковке свой автомобиль поврежденным после ДТП. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что к происшествию причастен 22-летний житель Томска.

Молодой человек угнал авто с парковки и поехал кататься по ночному городу, не справившись с управлением, он въехал в забор. Вернув авто на место парковки, злоумышленник скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об угоне, обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Иркутске бездомного мужчину задержали за угон автомобиля. Ранее судимый 46-летний мужчина признался, что воспользовался ситуацией, заметив на парковке незапертый автомобиль с запущенным двигателем, и решил погреться, а затем совершил неудачную поездку. Далеко уйти он не смог и уснул на ближайшей скамейке. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об угоне, задержанный находится под арестом.