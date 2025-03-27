Шасси самолета Ан-124 загорелось при посадке в аэропорту российского региона

Шасси загорелось у военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» при посадке в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, возгорание удалось ликвидировать пожарным расчетам. Экипаж самолета, состоящий из восьми человек, не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По информации Telegram-канала Baza, самолет прилетел из одной из африканских стран. Утверждается, что всего на борту находились 24 человека.

Напомним, что 26 марта самолет Ан-12 чуть не перевернулся, когда приземлялся аэропорту Нового Уренгоя. Борт выполнял грузовой рейс из Сабетты — на борту находились восемь членов экипажа, погибших в инциденте нет. Предположительно, самолет не выпустил шасси.