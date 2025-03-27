Шасси самолета Ан-124 загорелось при посадке в аэропорту российского региона

Никита Бородкин

Шасси загорелось у военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» при посадке в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Шасси самолета Ан-124 загорелось при посадке в аэропорту российского региона
© РИА Новости

По информации канала, возгорание удалось ликвидировать пожарным расчетам. Экипаж самолета, состоящий из восьми человек, не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По информации Telegram-канала Baza, самолет прилетел из одной из африканских стран. Утверждается, что всего на борту находились 24 человека.

Напомним, что 26 марта самолет Ан-12 чуть не перевернулся, когда приземлялся аэропорту Нового Уренгоя. Борт выполнял грузовой рейс из Сабетты — на борту находились восемь членов экипажа, погибших в инциденте нет. Предположительно, самолет не выпустил шасси.