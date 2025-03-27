В расследовании гибели Джина Хэкмена и его супруги неожиданный поворот

Смерть голливудского актера Джина Хэкмена и его жены, пианистки Бетси Аракавы, сразу показалась следствию неоднозначной. Тела супругов нашли в их доме, также мертвыми были их собаки. И хотя все указывает на то, что смерть была ненасильственной, совпадений в этом деле слишком много. Теперь у полиции есть больше подозрений, что здесь не обошлось без постороннего вмешательства.

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В недавнем интервью парикмахер Аракавы рассказал, что за несколько месяцев до смерти она жаловалась на преследование.

«Она говорила мне, что был мужчина, который парковался за их воротами и следил за ними. Он ездил с ними до ресторана, а потом и до резиденции», — цитирует свидетеля Daily Mail.

По словам пианистки, у мужчины была папка с её фотографиями и снимками Джина. На кадрах, которые есть у следователей, как раз запечатлён таинственный незнакомец, предположительно преследовавший пару.

Напомним, что сперва у правоохранительных органов были предположения, что супруги погибли от отправления угарным газом. Позднее выяснилось, что 65-летняя Аракава скончалась от редкого хантавируса, переносчиком которого являются мыши и крысы, а Джин с прогрессирующей болезнью Альцгеймера провёл неделю с мёртвой женой. В итоге 95-летний актер умер от того, что у него остановился кардиостимулятор.

Кстати, за несколько недель до смерти Аракава обращалась в больницу. Она записала себя и супруга на осмотр, но перенесла записи. В последующие дни звезда уже не отвечала на звонки. По словам врача, её жалобы не были похожи на симптомы хантавируса.