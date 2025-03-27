Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским судном

Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским рыболовецким судном, сообщает пресс-служба военно-морских сил острова.

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Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, полученные повреждения никак не повлияли на безопасность судоходства.

«Военный корабль «Чжунхэ» во время выполнения миссия 27 марта ... столкнулся с китайским рыболовецким судном «Миньляньюй 61756» в морской акватории примерно в 45 морских милях (83,3 км) от порта города Тайчжун», — говорится в сообщении ВМС Тайваня.

До этого ВМС острова сообщали, что несколько кораблей и 30 самолетов армии Китая приблизились к Тайваню.

23 самолета пересекли срединную линию над Тайваньским проливом, разделяющим остров и материковый Китай, и вошли в зону действия ПВО, подчеркнули в ведомстве. Военнослужащие островного государства «отреагировали соответствующим образом», отмечается в публикации.