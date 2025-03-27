Мужчина-рецидивист убил трехлетнюю дочь

Жителя Гонконга отправили в тюрьму до конца жизни за убийство трехлетней дочери, пишет South China Morning Post. Суд рассматривал дело 42-летнего мужчины по имени Лау Кай-пин.

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Судья Анна Лай Юэнь-ки вынесла решение о его пожизненном заключении.

Лау Кай-пин в июле 2020 году так сильно встряхнул трехлетнюю дочь по имени Люн Нга-ше, что ребенок скончался спустя две недели в медицинском учреждении.

Судья заявила, что житель Гонконга применил силу и совершил преступление против беззащитного ребенка. У мужчины до этого преступления было уже двенадцать судимостей.

Он в 2018 году напал на мать своей дочери, облив ее опасной жидкостью Обвиняемый находился в тюрьме

Это произошло в среду, после того как присяжные Высокого суда на прошлой неделе подтвердили вину Лау. Преступление случилось в июле 2020 года. Известно, что у мужчины уже было 12 судимостей. Ранее он нападал на мать девочки, Хелен Люн, облив ее жидкостью, которая причинила ей вред. За это действие мужчина провел в тюрьме двадцать месяцев и освободился в апреле 2020 года.