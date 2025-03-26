СМИ: в Подмосковье произошло покушение на офицера Минобороны

По данным Телеграм-канала "112" в Московской области в городе Железнодорожный произошла попытка покушения на офицера Минобороны. Канал ссылается на собственный источник. Пока об инциденте официально не объявлялось.

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В публикации говорится, что неизвестный мужчина поджидал офицера у подъезда жилого многоэтажного дома, а когда тот вышел, то открыл огонь из пистолета ПМ с глушителем.

В сторону злоумышленника был открыт ответный огонь со стороны водителя офицера и киллер убежал.

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Позже его тело нашли в лесу в районе Балашихи. Сейчас правоохранители выясняют, покончил киллер с собой или его ликвидировали из-за провала задания.

Информация о том, успел ли офицер получить ранения в результате нападения выясняется.