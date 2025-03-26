Основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору компании Максиму Басову в среду, 26 марта, официально предъявили обвинения по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

— Мошковичу и Басову предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями), — говорится в сообщении.

По данным осведомленного источника журналистов, сумма хищения, в котором обвиняют Мошковича и Басова, составляет около миллиарда рублей. Он отметил, что по ходу расследования сумма может измениться. Также, по словам источника, в деле могут появиться новые фигуранты, которые в текущий момент не установлены, передает Интерфакс.

Задержан основатель агрохолдинга «Русагро»

26 марта появились сообщения, что сотрудники правоохранительных органов якобы задержали в Москве Вадима Мошковича. По данным журналистов, Мошкович мог быть задержан якобы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Одной из причин задержания может быть захват активов масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму один миллиард рублей. В пресс-службе «Русагро» подтвердили информацию, что в офисах компании проводятся обыски.