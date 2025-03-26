Девочка чуть не сгорела заживо во время готовки в квартире на западе Москвы

Девочка едва не сгорела заживо в своей квартире в Москве — во время готовки на ней загорелась одежда.

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Об этом в среду, 26 марта, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

— В квартире в Западном административном округе Москвы загорелись вещи у 12-летнего ребенка. Огонь потушен до прибытия МЧС. Девочка пострадала, — сообщил источник «ВМ».

Предварительно, ребенок оставил посуду на зажженной плите, из-за чего огонь перекинулся ей на одежду.

Ранее женщина получила 60 процентов ожогов тела из-за платья, которое загорелось от огня газовой плиты во время готовки в квартире в Москве. Пострадавшую экстренно госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, где врачи провели ей 10 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке здоровой кожи.