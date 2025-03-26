Стало известно, как Эмиль Кадыров провел последние дни перед задержанием

Выяснились новые подробности задержания артиста, участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова по делу об афере с «Пушкинской картой». Как стало известно «МК», на момент задержания певец с прекрасным баритоном находился не по месту прописки – спецназ застал его врасплох.

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Эмиль совсем недавно вернулся с гастролей на Дальнем Востоке. Мужчина не успел толком отдохнуть после выступлений, а впереди его ждала насыщенная гастрольная программа – он и вообразить не мог, что к нему ворвутся силовики из-за событий двухлетней давности. Для его семьи это также стало полной неожиданностью – родственники Кадырова узнали о его задержании из новостей. По словам близких Эмиля, они регулярно поддерживали с ним связь и ничто не предвещало беды. Также они подтвердили, что с 2023 года артист не имел деловых связей с киноконцертным клубом «Эльдар», где произошла афера с «Пушкинской картой».

Явных недоброжелателей участник «Голоса» не имел. Кроме того, в городах России, по словам родных, Эмиль регулярно собирал полные залы и не испытывал проблем с нехваткой аудитории. Оперативные мероприятия продолжаются – следователям столичного ГСУ СКР предстоит идентифицировать неустановленных лиц, которые причастны к мошенничеству с фиктивными билетами.