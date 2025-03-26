Стала известна причина задержания основателя агрохолдинга «Русагро»

Стала известна причина задержания миллиардера, основателя агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, одной из причин для задержания Мошковича стало подозрение в захвате активов. По информации Mash, миллиардер может быть причастен к незаконному захвату активов масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 миллиарда рублей. При этом, сообщником Мошковича может оказаться бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов.

Задержан основатель агрохолдинга «Русагро»

Отмечается, что в отношении Мошковича уже было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия.

Напомним, что ранее в Москве был задержан Вадим Мошкович.