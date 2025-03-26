Жителя Казани арестовали по подозрению в совершении теракта на железной дороге

Вахитовский районный суд Казани арестовал мужчину, который подозревается в совершении теракта на железной дороге в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что житель Казани 1986 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

По данным следователей, из-за несогласия с проведением специальной военной операции мужчина в интересах ВСУ поджег стойку коммуникационной перегонной связи на перегоне Юдино-Восстание ГЖД, а также пытался взломать релейный шкаф. Инцидент произошел в марте текущего года. Также правоохранители выяснили, что несколько месяцев назад мужчина приобрел самодельный дульнозарядный стреляющий предмет.

До этого житель Подмосковья получил 15 лет колонии за поджог релейного шкафа. По данным прокуратуры, 24-летний молодой человек в январе 2024 года переписывался с представителем украинских спецслужб, думая, что общается через бот знакомств интернет-мессенджера с девушкой. Собеседник убедил россиянина сотрудничать и дал задание совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. В феврале между платформами «Кутузовская» и «Весенняя» Курского направления Московской железной дороги мужчина совершил диверсию и снял свои действия на видеокамеру.