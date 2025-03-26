Житель ЖК «Ольгино парк» рассказал о перестрелке

В жилом комплексе «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном всегда было спокойно, поэтому утренняя перестрелка повергла людей в шок.

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Об этом рассказал местный житель Дмитрий.

— У нас всегда было тихо, спокойно. <…> У нас сзади лес, люди гуляют, но никогда никаких драк, перестрелок, чего-то такого не было, — сказал он.

Мужчина отметил, что стрелять могли в какого-то «важного человека», которого охраняли, сообщает 360.ru.

Стрельба у подмосковного ЖК произошла утром 26 марта. По неподтвержденным данным, несколько человек поджидали мужчину у подъезда. Когда он вышел, неизвестный открыл огонь. В ответ охранники потенциальной жертвы выстрелили в сторону нападавших. После инцидента стрелку и его соучастникам якобы удалось скрыться, уехав на «Жигулях». По официальным данным, что перестрелке пострадал только один человек.

Вскоре полиция задержала мужчину, стрелявшего на месте инцидента, и доставила на допрос. По предварительным данным, он оказался военнослужащим, от дачи показаний мужчина пока якобы отказывается. Позднее в Сети опубликовали видео стрельбы в ЖК «Ольгино парк».