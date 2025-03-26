Водитель в центре Москвы протащил полицейского, повисшего на двери его автомобиля

Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина в центре Москвы пытался скрыться от сотрудников полиции. Правоохранители ухватились за дверь машины нарушителя, чтобы его задержать. Об этом в среду, 26 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета столицы.

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— Сотрудники патрульно-постовой службы полиции выявили мужчину, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Фигурант, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, продолжил движение на автомобиле. Сотрудник полиции с целью пресечения противоправных действий мужчины ухватился за пассажирскую дверь автомобиля и попытался помешать движению, — написали в Telegram-канале ведомства.

Несмотря на повисшего на двери инспектора, водитель продолжил движение, набирая и снижая скорость, чтобы сбросить правоохранителя. Вскоре фигурант был задержан.

Ранее следователи возбудили дело из-за нападения москвича на сотрудников полиции. Мужчина, будучи пьяным, также хотел скрыться от правоохранителей на своем автомобиле. Однако один из них запрыгнул на капот нарушителя и не дал ему уехать.