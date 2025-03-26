В Петербурге молодожены вызвали медиков в первую брачную ночь

В Санкт-Петербурге первая брачная ночь молодоженов обернулась неожиданным и пикантным инцидентом, потребовавшим вмешательства медиков. Как сообщает телеграм-канал Mash, из-за сильного волнения жених буквально «застрял» в невесте, потребовалась экстренная помощь врачей.

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После свадебных торжеств и традиционных обрядов 20-летняя невеста и ее 30-летний супруг уединились для первой брачной ночи. Однако из-за девственности девушки и сильного волнения обоих партнеров возникла так называемая собачья сцепка. У девушки слишком сильно напряглись интимные мышцы, возник спазм, и новоиспеченный муж «застрял».

Пара была вынуждена вызвать скорую помощь. Прибывшие медики доставили молодоженов, завернутых в простыни, в больницу. Там врачам удалось разъединить пару, после чего их отправили домой.