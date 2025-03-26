Суд вынес решение по делу о покушении на членов МАГАТЭ

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергея Потынга по делу о покушении на членов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщает ТАСС.

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По данным следствия, мужчина действовал по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Ему (Потынге. — «Газета.Ru») назначено 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Потынга — инженер цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС. По версии следствия, мужчина собирался устроить взрыв на станции во время визита сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в мае 2023 года «с целью дискредитации Российской Федерации перед международным сообществом».

Предполагается, что подозреваемый действовал по заданию украинской разведки.

В октябре прошлого года директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что бывшие сотрудники станции могут помогать армии противника планировать атаки на объект.