В Подмосковье подожгли дверь квартиры депутата «Единой России»

Неизвестные якобы подожгли дверь квартиры парламентария Совета депутатов в Химках от партии «Единая Россия» Ирины Спириной. После этого злоумышленники угрожали облить ее кислотой. Об этом в среду, 26 марта, сообщили в соцсети.

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— Утром 22 марта неизвестные прислали Ирине и ее супругу видео, как некий мужчина подкатывает к двери их квартиры покрышку, обливает ее зажигательной смесью и поджигает. <...> После поджога <...> Ирине пообещали, что ее обольют кислотой. Женщина решила, что больше тянуть нельзя, и обратилась в полицию, — написал Telegram-канал Baza.

По сведениям журналистов, Спирина работает заведующей в химкинской поликлинике № 7. В 2021 году она стала парламентарием Совета депутатов в Химках от «Единой России». По неподтвержденным данным, 20 марта злоумышленники с аккаунтами из Украины, Румынии и Канады стали прислать ей ее же фотографии, заявляя, что знают ее адрес. Однако депутат не придала значения этим СМС, списав происходящее на мошенничество.

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Предполагаемых организаторов поджога задержали. Ими оказались двое школьников, написал Telegram-канал Shot.

Ранее в Сети было опубликовали видео, на котором запечатлен момент поджога двери здания Федеральной службы безопасности на Лубянке. На кадрах молодой человек подбегает ко входу в здание и поджигает его, после чего быстро покидает место происшествия.