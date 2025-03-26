Пьяные депутаты избили женщину в Калининградской области из-за кадки с деревом

Два парламентария окружного Совета депутатов Янтарный городской округ Калининградской области избили местную жительницу из-за того, что она случайно опрокинула кадку с деревом.

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Об этом в среду, 26 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

— Следственными органами <...> в отношении депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Янтарный городской округ» Калининградской области Павла Малыхина и Василия Рогатко, а также супруги Малыхина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), — написали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 23 марта фигуранты, будучи пьяными, находились в ресторане на улице Советской. Проходившая рядом потерпевшая случайно задела кадку с деревом, стоявшую возле входа заведения, после чего та упала. Сама кадка принадлежит Малыхину. После этого злоумышленники избили женщину. Сейчас трое фигурантов объявлены в розыск.

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