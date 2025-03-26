Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в результате подрыва на вражеской мине. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет квалифицировал инцидент по ст. 205 (террористический акт) и ст. 144 УК РФ (воспрепятствование работе СМИ).

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа ВСУ, причастные к преступлению», — заявили в ведомстве.

Пресс-служба Первого канала подтвердила гибель Прокофьевой. Помимо погибшей журналистки, пострадал оператор Дмитрий Волков, который работал с ней.

Анне Прокофьевой было 35 лет. Она окончила РУДН по специальности «журналистика», владела испанским языком и ранее работала в испанской редакции «России Сегодня». На Первом канале она освещала спецоперацию с 2023 года.