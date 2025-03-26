Бродячие собаки растерзали пришедшую на кладбище пенсионерку

В Дагестане бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку на кладбище. Об этом пишет Mash Gor.

Инцидент произошел в Буйнакске. Нападение на местную жительницу случилось, когда она пришла на могилы близких. Женщине не удалось отбиться от собак. Правоохранители возбудили дело о халатности со смертельным исходом.

Ранее в Усть-Лабинске в Краснодарском крае три подростка пострадали от нападения стаи собак. По информации местных властей, 22 марта молодые люди отправились на осмотр трассы для мотокросса, расположенной по улице Энгельса. Там они увидели стаю агрессивных животных — несколько собак из нее решили напасть и искусали подростков.

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В результате происшествия пострадали дети 12 и 13 лет, а также 18-летний молодой человек. Их госпитализировали в травматологическое отделение центральной районной больницы.

Также ранее во Владикавказе бродячие псы чуть насмерть не загрызли 11-летнего мальчика.