Бродячие собаки растерзали пришедшую на кладбище российскую пенсионерку

В Буйнакске в Дагестане бродячие собаки растерзали пришедшую на кладбище пенсионерку. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

По данным российского издания, пожилая женщина решила побывать на могилах близких. Животные набросились на бабушку.

Удалось выяснить, что у 76-летней жительницы Дагестана были проблемы со здоровьем. Когда она не вернулась с кладбища, родственники забили тревогу и бросились ее искать.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о халатности.

До этого стая собак напала на пожилую женщину в Красновишерске Пермского края. Пенсионерка выжила, ей начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Еще раньше в Иркутске возбудили уголовное дело из-за нападения беспризорных собак на женщину.