Правоохранители задержали участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, его подозревают в мошенничестве с «Пушкинской картой» на 1,3 млн рублей.

По версии следователей, 31-летний певец действовал вместе со своей знакомой, которая работает заместителем худрука киноконцертного зала «Эльдар». По предварительной информации, пара организовывала поддельные концерты Кадырова в «Эльдаре», билеты на которые покупали через Пушкинские карты. В результате концертный зал получал переводы из бюджета за мероприятия, которых на самом деле не было.

Общий ущерб составил около 1,3 млн рублей. Проверку начали после того, как заметили, что на концерты Эмиля Кадырова уходит подозрительно много денег из бюджета. При этом людей без «Пушкинской карты» он не интересовал. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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Напомним, что Кадыров стал участником четвертого сезона «Голоса» в 2015 году и вошел в команду композитора Александра Градского. С 2016 года работал в театре «Градский Холл».