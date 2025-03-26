В Екатеринбурге подростку проломило голову упавшими футбольными воротами

СК Свердловской области возбудило уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего, на голову мальчику упали футбольные ворота. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, инцидент произошел 25 марта, 11-летний мальчик играл в футбол с друзьями, в какой-то момент на подростка обрушились металлические ворота.

По данным URA.ru, пострадавший получил тяжелые травмы, у него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломы костей черепа, разрыв барабанной перепонки, состояние школьника оценивается как тяжелое, он находится в отделении реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, виновному лицу может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Волховском районе Ленинградской области четырехлетняя девочка госпитализирована с травмами после взрыва печи. Инцидент произошел в деревне Пупышево, в дачном доме взорвалась растопленная печь. Стеклянная дверь, отлетевшая от нее, попала в четырехлетнюю девочку, сидевшую рядом. Пострадавшую госпитализировали со множественными ранами лица, шеи, плеча, живота и бедер. У девочки также диагностированы перелом челюсти и ключицы, контузия и ожоги легких.