В Новом Уренгое грузовой самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и попал в сугроб. Об этом сообщает Mash.

Как уточняется, инцидент произошел в 11:07 по московскому времени. Борт летел из Сабетты. По предварительным данным, это случилось из-за того, что самолет не выпустил шасси. Также сообщается, что на место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру сообщает, что у самолета надломилась левая стойка шасси. Пресс-служба аэропорта заявила о временном прекращении приема и отправки воздушных судов после инцидента.

Baza пишет, что за два дня до аварийной посадки у Ан-12 не встала на замок одна из стоек шасси. Тогда самолет сделал несколько кругов вокруг аэропорта и шасси все же удалось выпустить.

«Сегодня стойка снова подвела — предварительно, левая стойка не стала на замок и борт опрокинулся при посадке, развернувшись на ВПП. Никто не пострадал», — отметил Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что военный самолет Су-25 разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в Приморском крае. По информации Telegram-канала «112», пилот катапультировался. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.