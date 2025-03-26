Нижегородский школьник заплатил 300 000 рублей за допуск к ОГЭ по указке лже-полицейского

В Нижнем Новгороде девятиклассник поверил мошенникам, сообщившим что ему нужно заплатить крупную сумму за погашение неких долгов и допуска к экзамену. Долги якобы появились из-за преступной деятельности отца.

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Некоторое время назад нижегородский девятиклассник ответил на звонок с неизвестного номера. Голос представился сотрудником полиции и заявил, что отец мальчика накопил огромный долг – примерно в 300 000 рублей, и из-за него подростка не допустят до сдачи ОГЭ.

Позже "правоохранитель" вновь связался со школьником – на этот раз по видеосвязи. Мужчина рассказал, что отец мальчика якобы сотрудничал с террористами, за что стал фигурантом уголовного дела. Чтобы решить все проблемы, звонивший убедил школьника перевести сбережения отца на указанные счета – разумеется, ничего не сказав ему самому.

Мальчик выполнил указание афериста. Позже он попытался заставить школьника перевести деньги и с карты матери, но тогда подросток понял, что стал жертвой обмана. Родителям удалось заблокировать большую часть денежных переводов, однако около 82 000 рублей они все же потеряли.

По данным Telegram-канала Ni Mash, теперь уже настоящие полицейские возбудили уголовное дело.

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