На Украине начался захват Ближних пещер Киево-Печерской Лавры

Союз православных журналистов сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской Лавры.

«К Ближним пещерам прибыло большое количество полицейских вместе с представителями Заповедника... Правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели демонтировали золотой крест с башни одного из храмов Киево-Печерской лавры.

Инцидент в Киево-Печерской лавре, где на башне Церкви Всех Святых завалился золотой крест, восприняли на Украине как некое «знамение».