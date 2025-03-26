Один человек пострадал при стрельбе возле ЖК «Ольгино парк» в Подмосковье

Один человек пострадал в результате стрельбы возле жилого комплекса «Ольгино парк» в городе Железнодорожный Московской области.

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Об этом в среду, 26 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Один человек пострадал при стрельбе возле ЖК в подмосковном Железнодорожном. Неизвестный открыл стрельбу по потерпевшему, когда тот вышел из подъезда. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, — передает телеканал РЕН ТВ.

Стрельба у подмосковного ЖК произошла утром 26 марта. По неподтвержденным данным, несколько человек поджидали мужчину у подъезда. Когда он вышел, неизвестный открыл огонь. В ответ охранники потенциальной жертвы выстрелили в сторону нападавших. После инцидента стрелку и его соучастникам якобы удалось скрыться, уехав на «Жигулях».

Вскоре полиция задержала мужчину, стрелявшего на месте инцидента, и доставила на допрос. Предварительно, он оказался военнослужащим, однако от дачи показаний пока якобы отказывается.