Москвича задержали за попытку дать взятку сотрудникам ДПС в 665 тысяч рублей

Водителя микроавтобуса задержали в Москве за попытку дать взятку сотрудникам ДПС в размере 665 тысячи рублей. При себе у мужчины были поддельные документы.

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Об этом в среду, 26 марта, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по столице.

— Никулинским межрайонным следственным отделом... Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу), — написали в Telegram-канале ведомства.

24 марта водителя, ехавшего со спецсигналами на машине, остановили сотрудники ДПС возле улицы Новолучанской. Во время проверки документов выяснилось, что разрешение на использование спецсигналов поддельное. Тогда мужчина попытался дать инспекторам 665 тысяч рублей, чтобы те закрыли глаза на нарушения. Однако правоохранители не взяли деньги и задержали водителя.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении москвича за покушение на дачу взятки полицейскому в размере 100 тысяч рублей. Мужчину задержали. Инспектор отказался от получения денежных средств. Во время допроса подозреваемый признал вину.