Telegram-канал SHOT сообщает, что управляющая мясным магазином в Сочи была убита бывшим партнером по бизнесу. По данным SHOT, 52-летний мужчина приехал к магазину, чтобы потребовать от нее уплаты долга.

Информация об убийстве 43-летней женщины в Сочи появилась вечером 25 марта. СМИ писали, что у убийцы и его жертвы был давний конфликт из-за денег.

По информации SHOT, мужчина приехал в поселок Дагомыс и потребовал от женщины деньги, но она сказала, что пока не может их вернуть. После этого он достал оружие и выстрелил в женщину, она скончалась на месте.

Как утверждает SHOT, мужчина также стрелял в 48-летнего директора магазина. Он получил ранение плеча. После этого нападавший сел за руль своего Land Rover, протаранил витрину магазина и уехал.

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Полицейские по камерам наблюдения отследили маршрут подозреваемого. Мужчина задержан. Против него возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении.