Пьяный школьник ранил екатеринбуржца ножом на улице

В Екатеринбурге десятиклассник пырнул прохожего, который оскорбил его подругу. Пострадавший в реанимации.

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Некоторое время назад десятиклассник гулял по Екатеринбургу в компании друзей. Подростки распивали алкоголь.

В какой-то момент прохожий подошел к компании и оскорбил одну из девочек – ученицу восьмого класса. Десятиклассник решил заступиться за подругу – начал ругаться с 19-летним неприятелем. В какой-то момент он достал из кармана нож и ударил им оппонента.

Юноша получил серьезную травму, его доставили в реанимацию, По данным Telegram-канала Ural Mash, школьника задержали.