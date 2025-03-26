Под Белгородом погибла журналистка Первого канала

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области, выполняя редакционное задание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Владимир Романов.

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По данным Романова, Прокофьева погибла 26 марта в окрестностях села Демидовка Краснояружского района Белгородской области. Деталей блогер не привел.

Двадцать четвертого марта в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что корреспондент «Известий» и сотрудники съемочной группы телеканала «Звезда» погибли при обстреле поселка Михайловка в ЛНР украинскими силами. Жертвами обстрела стали корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Трое российских журналистов погибли в ЛНР при выполнении профессионального долга

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение. Сообщалось, что удар по гражданской машине с журналистами был нанесен с применением системы залпового огня HIMARS.