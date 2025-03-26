Судно с российскими моряками загорелось в Южной Корее

В Южной Корее произошел пожар на российском рефрижираторном судне Crystal Asia, в результате пострадали шестеро моряков. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в стране.

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По данным дипломатов, пожар произошел утром 26 марта, когда судно, оборудованное холодильными установками, находилось в море - в восьми километрах от порта Камчхон (город Пусан). На борту Crystal Asia находились 23 члена экипажа, 22 из них - россияне.

По информации морской полиции Пусана, шестеро граждан РФ пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в местные больницы. Генеральное консульство России находится в постоянном контакте с местными властями.

Russia Today уточняет, что пожар был оперативно потушен. Причина происшествия неизвестна.

В 2023 году пожар произошел на российском судне «Калтан», следовавшем из Пусана в Россию с грузом морепродуктов. На борту находились 25 членов экипажа, четверо из них погибли, двое пострадали.