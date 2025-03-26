Задержан устроивший стрельбу в подмосковном ЖК

Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном ЖК «Ольгино парк», задержан. В настоящее время его допрашивают, передает Mash.

Ранее Telegram-канал сообщил, что возле жилого комплекса «Ольгино парк», расположенного в подмосковном Железнодорожном, произошла стрельба. Как стало известно, несколько человек поджидали с утра мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, неизвестный открыл огонь. После этого из машины вышли охранники потенциальной жертвы и в ответ несколько раз выстрелили в нападавшего.

Mash пишет, что, по предварительной информации, преступник не попал в цель. Сообщается, что потенциальной жертве удалось спрятаться за машиной.

Перестрелка в подмосковном ЖК попала на видео

Ранее сообщалось, что в Минусинске Красноярского края нетрезвая женщина устроила стрельбу в больнице. Никто не пострадал. Как выяснили СМИ, инцидент произошел утром 8 марта в одной из городских клиник. В дежурную часть полиции поступил звонок от сотрудника.

Утверждалось, что 43-летняя горожанка вместе с сожителем привезла в клинику общего знакомого, устроила дебош. Сожитель пытался ее урезонить, вывел на улицу, попытался отобрать пневматический пистолет. Женщина сопротивлялась, произвела несколько выстрелов.